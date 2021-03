¡Siempre no! Jennifer Lopez y Alex Rodríguez desmienten la ruptura de su compromiso

Estados Unidos.- Luego de que el pasado viernes circulara la noticia de que la relación amorosa entre Jennifer Lopez y Alex Rodríguez había terminado, este sábado, la pareja anunció a People que permanecerán juntos.

Mediante un comunicado emitido para la mencionada revista, la cantante y el beisbolista hicieron saber que no han terminado, sin embargo, se encuentran trabajando en algunas cosas.

"Nunca se separaron oficialmente ni hablaron de ello, pero todavía están juntos. Pasaron por una mala racha. Pero no se separaron", dijo una fuente cercana a la pareja.

La fuente agregó que la especulación que surgió el mes pasado de que Rodríguez había tenido una aventura después de Madison LeCroy de Southern Charm "no tuvo nada que ver con la mala racha".



"Ella está trabajando en República Dominicana y él en Miami, así que es difícil de ver. entre ellos especialmente con la cuarentena y el Covid-19", agrega la fuente de López y Rodríguez "pero quieren tratar de permanecer juntos".

Un informante independiente señaló que la situación no habría sido causada por un tercero en discordia, sino que decidieron trabajar en su problemas para darles solución.

La noticia actualizada, salió a la luz tras la serie de controversias que iniciaron a partir de que múltiples fuentes confirmaran que la 'Diva del Bronx' y A-Rod habían terminado definitivamente su compromiso.

La pareja se comprometió en las Bahamas en marzo de 2019 después de salir durante dos años. Durante el año pasado, la pareja pasó tiempo en casa durante la pandemia con los hijos de ambos, sin embargo, a principios de este año, Lopez habló sobre tener que posponer su boda dos veces debido a Covid-19.

"Aplazamos la boda dos veces. Habíamos planeado lo que realmente queríamos hacer... no sé si seremos capaces de recrear eso", le dijo a Elle la cantante de In the Morning. "Lo cancelamos, y desde entonces realmente no hemos hablado de eso. No hay prisa. Queremos hacerlo bien cuando podamos".

También compartió el mes pasado que los dos habían ido juntos a terapia ."Nos pusimos manos a la obra. Hicimos terapia", explicó. "Creo que fue muy útil para nosotros en nuestra relación".

El mes pasado, surgió la especulación de que Rodríguez había tenido una aventura después de que LeCroy fuera acusado de acostarse con un jugador casado de la MLB . Sin embargo, una fuente le dijo a People entonces que los dos "nunca se habían conocido".

Fuente: People