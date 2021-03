Gustavo Adolfo Infante destapa secreto de Andrés García; su hija desaparecida no llevaría su sangre

Ciudad de México.- El famoso periodista Gustavo Adolfo Infante dejó en shock a los televidentes de Imagen TV al señalar que Andrés García tendría dudas de que su hija Andrea García, de quien no se sabe desde hace algunos años, lleve su sangre.

Durante la transmisión del programa Sale el Sol, el conductor comentó que el famoso galán de Televisa no está seguro de que la modelo y actriz sea realmente su heredera pues la conoció cuando ya era una adolescente.

Te podría interesar: Andrés García confirma en 'Hoy' que tuvo amorío con Isela Vega, fallecida actriz de Televisa

Ante esto, el polémico periodista hizo hincapié en que Andrés duda que Andrea sea una verdadera García y como se sabe, no la incluyó en su herencia.

A Andrea la conoció cuando Andrea tenía 14 años y la mamá le dice que es su hija… Andrés no está seguro que Andrea sea su hija, esa es la realidad", comentó Adolfo Infante.

También lee: VIDEO: Gustavo Adolfo Infante se arrodilla y suplica perdón a Verónica Castro en 'Sale el Sol'

Sin embargo, Gustavo aprovechó para resaltar que él no está seguro de que don Andrés haya dejado fuera de su testamento a Andrea por esta duda sobre su paternidad.

No lo sé, pero la realidad es que Andrés no está seguro, así que digas 'totalmente es mi hija', no", añadió.