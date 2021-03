Tras veto de Televisa y TV Azteca, 'Sale el Sol' responde si Ingrid Coronado llega a Imagen TV

Ciudad de México.- Después de semanas en medio de rumores de que en Sale el Sol se llenaría lugar de Luz María Zetina con la contratación de Ingrid Coronado o de Raquel Bigorra, ahora el productor de Andrés Tovar respondió a la polémica y dijo si era verdad que la exesposa de Fernando del Solar formará parte de Imagen TV, después de su veto de Televisa y TV Azteca.

Una personalidad bastante polémica es Coronado, quien hace varios años dejó Venga la Alegría en muy malos términos, tanto que fue vetada por hablar pestes de todos en el programa Hoy, esperanzada de ser contratada por la empresa San Ángel, en la cual le dieron un rotundo no.

Tras esto, se dice que se encuentra buscando trabajo en Sale el Sol, especialmente después de que Luz María dejó el matutino por su compromiso en un filme, algo que ya negó Andrés, señalando que sí habló con ella pero con un proyecto diferente, pues para el puesto en el matutino será para dos personalidades muy queridas.

No he hablado con Ingrid últimamente; hace como ocho meses fui a comer con ella y hay ganas de hacer cosas juntos, estamos viendo un formato con ella y ojalá se den los tiempos; para Sale el sol no estamos pensando en ella, tiene en la mente un formato que me encanta y que tiene que ver con conciencia y bienestar", dijo Tovar.