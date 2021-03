Eduardo Carbajal: Tras abusar a Elisa Vicedo, otra mujer acusa al actor de Televisa de violación

Ciudad de México.- Eduardo Carabajal aún no termina de enfrentar su denuncia por abuso sexual y agresión física que interpuso la exactriz Elisa Vicedo, cuando otra mujer ya lo está señalando también por violación.

Durante la reciente transmisión del programa Ventaneando se presentó el testimonio de una mujer llamada Milena Sierra, quien asegura que también fue víctima del controversial actor de Televisa.

A través de un audio, la joven explicó que conoció al intérprete de Como dice el dicho en 2008 cuando realizaba los trámites en las oficinas de migración y luego de toparse varias veces con el argentino, en una ocasión la invitó a salir y ella lo rechazó, pero aún así él le pidió que le aceptara el aventón.

Ya cuando estaba arriba del automóvil de Eduardo, este le habría propinado una golpiza y habría intentando abusar sexualmente de ella.

Me subí al carro, él empezó a manejar sin hacer ningún giro en una de las calles de San Pedro de los Pinos, que era una calle bastante oscura. Empezó a golpearme en la cara, me agarró del pelo y empezó a azotar mi cabeza contra el carro, contra las ventanas, todo lo que podía", contó.

Milena asegura que ahora solo trata de apoyar a Elisa Vicedo, pues su denuncia no procedió debido a que las autoridades no quisieron tomarle la declaración y todo porque Carabajal no había abusado de ella.

Al día siguiente fui a la delegación a poner la denuncia porque me había querido violar y el policía me dijo que yo no tenía pruebas del ataque y, que como no se había llevado a cabo la violación, yo no tenía nada para iniciar un proceso contra Eduardo", aseguró.

Fuente: TVNotas