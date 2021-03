¿A prisión? Esto deberá hacer actor de Televisa acusado por agresión y abuso sexual a Elisa Vicedo

Ciudad de México.- El día de ayer jueves 11 de marzo se realizó la penúltima audiencia del caso entre Eduardo Carabajal y Elisa Vicedo, quien acusa al actor de Televisa por abuso sexual y agresión.

La abogada defensora de la actriz radicada en Canadá contó que se llegó a un acuerdo con el intérprete de San Ángel y que en los próximos días deberá ofrecer una disculpa pública por haber agredido a su clienta.

Asimismo, la defensa de Vicedo comentó que Eduardo ya le ofreció una disculpa a la joven frente al juez del caso, sin embargo, en los próximos días deberá difundir un video donde se disculpe públicamente. Además, tendrá que dar una indemnización económica para reparar el daño.

Esta mañana de viernes Elisa realizó una videollamada al programa Venga la Alegría para aclarar que el acuerdo solo corresponde al delito de agresión, pues el caso de la violación está en otra carpeta.

Son dos casos diferentes, no llegamos a un perdón o una paz, ese dinero que me dará Eduardo se va a mis abogados, porque en un año y medio de pandemia no he podido trabajar", comentó.