Eduardo Santamarina no llegó al altar con famosa actriz de Televisa ¿por culpa de Mayrín?

Ciudad de México.- Como fue conocido de manera mediática, Eduardo Santamarina mantuvo una relación sentimental con la actriz Susana González con quien le habría sido infiel a su exesposa Itatí Cantoral, tras compartir créditos estelares en la telenovela Velo de novia de Televisa.

Ambos artistas sostuvieron un sólido romance, que incluso parecía que podrían llegar al altar, sin embargo, eso no pasó y ahora, el actor explica la razón por la cual su amor no se consumó.

Durante una entrevista para el programa estadounidense Suelta la Sopa de Telemundo, Santamarina reveló de viva voz que la situación "simplemente no se dio".

Con Susana estuve tres años, no fue un noviazgo de telenovela nada más", agregó. "Por supuesto que cuando estábamos se llegó a pensar en querernos casar, por supuesto que sí, pero no se dio, no pasa nada. Ella hizo su vida, yo estoy haciendo la mía", señaló.

El protagonista de Yo Amo a Juan Querendón dio a conocer que mantiene un trato cordial con todas sus exparejas. Aunque dejó claro que no mantiene una relación cercana.

"A todas mis ex que me las topo, me da gusto verlas; las saludo, me saludan. Y les preguntó: '¿Cómo está tu familia, tus hermanos?', porque fueron relaciones largas en donde uno se involucró también con la familia, pero mentiría si al decir que sigo siendo amigo de mis ex. Eso no, para nada; se cierra la cortina y se acabó", afirmó.

Actualmente, Eduardo goza de un matrimonio estable desde hace 12 años al lado de la también actriz Mayrín Villanueva con quien tuvo a su hija Julia Santamarina.

Fuente: Unicable