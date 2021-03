Julio César Chávez le habría reclamado a Rafael Amaya por 'recaída' en los vicios

Ciudad de México.- Después de que se difundiera el video en el que Rafael Amaya está pidiendo ayuda en Tijuana, el canal de Chacaleo, aseguró que Julio César Chávez se puso furioso y se contactaría con El Señor de los Cielos para reclamarle que presuntamente hubiera recaído en sus vicios, pese a que en público le mostró su apoyo.

El pasado martes en TV Notas se dijo que el actor "enloqueció" y corrió por las calles de Tijuana pidiendo ayuda, por lo que se comenzó a especular que estaba bajo los efectos de sustancias nocivas, lo que negó su mánager diciendo que eso no pasó, pero a las horas se difundió un video en el que se le puede ver desorientado y desesperado en una gasolinera.

Tras este incidente, el Julio César salió a decir que la clínica sí era un gran apoyo, pero su la persona con la adicción no quería salir adelante y no ponía de su parte no se podía hacer nada, destacando que su proceso en su centro de rehabilitación se cumplió bien, pero que ya todo dependía de él y su fuerza.

No, no se ha perdido la comunicación, simplemente él ya cumplió su proceso, ahora lo importante es que él no recaiga, que él esté yendo a sus pláticas para no caer en tentación y volver otra vez para atrás", dijo el boxeador.

Pero, aunque el exboxeador dijera que lo apoya en todo, según Chacaleo, este le habría reclamado severamente el dejarlo "mal parado" públicamente y se sentiría "traicionado" por la exestrella de Telemundo, por lo que ahora no podrían ni verse en pintura.

Se decían ser los mejores amigos, pero ahora Julio César Chávez y Rafael Amaya no pueden verse ni en pintura, debido a que el actor traicionó la confianza del exboxeador, al evidenciar que su clínica de rehabilitación no sirve para nada", aseguró el canal de YouTube.

Cabe mencionar que dicha información permanece en calidad de especulación, pues ninguno de los involucrados a dado declaraciones al respecto.

Fuente: Canal de YouTube de Chacaleo