¿Recayó en vicios? Rafael Amaya es captado al correr "enloquecido" por calles de Tijuana

Ciudad de México.- Después de más de un año alejado del ojo público y estar en rehabilitación por problemas con drogas, una supuesta fuente cercana dijo a TV Notas que Rafael Amaya en plena madrugada escapó de su casa, y corrió "enloquecido" por las calles de Tijuana pidiendo por ayuda, por lo que señaló que podría haber recaído en los vicios al saber que regresará a El Señor de los Cielos.

Amaya hace un par de meses salió de la casa de rehabilitación de Julio César y se dijo que muy pronto volverá a su vida de celebridad, mucho se dijo sobre estar en Telemundo como protagonista de Malverde o que Televisa estaba detrás de él para ofrecerle un lugar en los nuevos melodramas en los que se trabaja.

Podría interesarte: Ni Televisa ni TV Azteca: Rafael Amaya hará esto tras desaparecer y dejar 'El Señor de los Cielos'

Ahora, la supuesta fuente cercana dijo que el actor está padeciendo severos problemas mentales, como ansiedad y delirios de persecución, contando que en una ocasión salió en la madrugada gritando por una calle muy transitada que querían secuestrarlo, que un grupo en camionetas estaba detrás de él.

Dijo que afortunadamente un conductor se detuvo para ayudarlo, impidiendo que lo atropellaran, llevándolo a una gasolinera para que pudiera hablar a la Policía, misma que ya había sido solicitada por personas que lo vieron en las calles, las cuales al llegar notaron que no sucedía nada de lo que él decía.

Podría interesarte: ¿Rafael Amaya? Actor de 'El Señor de los Cielos' da preocupante noticia y alarma a Telemundo

Finalmente, aseguró que él sentía que el volver a los sets de grabaciones lo tiene muy ansioso y alterado, lo que cree que pudo llevarlo a una recaída de las sustancias nocivas o que cayó en la locura total debido al consumo de estas.

No me consta, pero me queda claro que sus problemas emocionales no están resueltos. Ojalá que ahora que regrese a las grabaciones lo tengan con apoyo psicológico y no recaiga... Aunque trata de controlarse, una de dos: no resistió y se volvió a drogar, o la esquizofrenia lo lleva a los delirios y por eso dice que lo persiguen y lo quieren secuestrar", finalizó.