Drama en TV Azteca: Conductor de 'Venga la Alegría' hace llorar a Kristal Silva con cruel comentario

Ciudad de México.- Después de que se revelara que Kristal Silva será una de las integrantes de la nueva temporada de Survivor México, un polémico conductor de Venga la Alegría en los foros de TV Azteca le hizo un cruel comentar a su compañera del Ajusco, lo que provocó que esta terminara llorando y le pidiera que parara.

'El Capi' Pérez el pasado jueves 18 de marzo realizó varias bromas entre el elenco del programa y bromeó respecto a que la conductora estará en la nueva temporada del famoso reality, mismas que al final terminó haciéndola llorar, por un comentario que ella aseguró le dolió de verdad, por lo que le pidió que se detuviera y ya la dejara en paz.

Durante uno de los cortes comerciales del matutino del Ajusco, grabó a Ximena Duggan mientras estaba comiendo sentada al lado de Silva, a quien le dio varios consejos para poder sobrevivir dentro del programa que pronto va a estrenarse, por lo que comenzó a pedirme a la exintegrante de Survivor que le dijera a Silva que no se vaya a las playas en las que se grabará por varios meses.

Ante esto, Duggan decidió seguirle el juego a 'El Capi' y le dijo que no fuera, que no le convenía pues no podría comer un pan dulce que ella tenía en mano, por lo que Kristal al final solo hizo muecas y fingió llorar mientras le pedía al comediante que ya se detuviera "por favor", demostrando que realmente le dolía que le recordara lo que iba perderse mientras estuviera dentro de Survivor México.

Duggan, dile a Kristal que no vaya a Survivor", pidió Pérez. "Sí, no vayas, no vas a poder comer esto, no vas a poder comer esto", expresó Ximena mientras batía el pan, lo que hizo llorar a la conductora que solo pedía que se detuvieran.

