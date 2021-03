Desenmascaran a familia de actor de Televisa en TV Azteca; su hija de 15 años lo acusa de violación

Ex de Ricardo 'N' le responde a la familia del actor. Foto: Internet

Ciudad de México.- María Angélica Rodríguez, expareja del actor de Televisa y exGaribaldi Ricardo 'N', mandó un contundente mensaje a su excuñada Viviana Crespo en el programa de TV Azteca, Ventaneando.

Hace unas semanas, Crespo aseguró que se sentía en desventaja por el proceso legal que enfrenta su hermano tras ser acusado de violación por parte de su sobrina de 15 años, Valentina Crespo.

Luego de que Valentina, hija de María Angélica y Ricardo, denunciara al intérprete por haber abusado sexualmente de ella y que el actor fuera detenido, Viviana comentó:

Estamos en mucha desventaja porque nosotros no tenemos dinero y por el otro lado tienen mucho poder, mucho dinero y muchos conectes".

Ante esto, María Angélica no se quedó callada y defendió a su hija: "Solamente puedo decir que son complejos, no pudo decir nada más. Aquí la única afectada es mi hija, aquí el tema no es la hermana, puede sonar duro, pero la realidad aquí el tema es que mi hija fue afectada con algo y hay que levantar a Vale, levantar a mi hijo y levantarme yo".

Evitando brindar más declaraciones sobre la familia de Ricardo 'N', por último, María Angélica Rodríguez exhortó a las mujeres a denunciar este tipo de abusos y desenmascarar a sus abusadores:

Es momento de quitarle la máscara a todos estos abusadores y de quitarles el poder a través de nuestra voz".

