VIDEO: Valeria explota y revela TODO tras acusar a su padre, un actor de Televisa, de violación

Ciudad de México.- La hija del actor Ricardo Crespo, Valeria Crespo, reapareció en Instagram para responder a los ataques que ha recibido por mostrarse con buen semblante tras denunciar a su padre por supuestamente abusar sexualmente de ella.

El pasado 16 de febrero, el actor de Televisa y exGaribaldi fue detenido tras ser acusado por su exesposa de haber violado a su propia hija de 14 años desde que ella tenía 5 años. Crespo permanece en prisión preventiva.

Lee también: ¡Contundente! Actor de Televisa responde a acusaciones de violación hacia su hija de 14 años

A través de una transmisión en vivo, la joven que recientemente cumplió 15 años respondió a los seguidores que le estaban "tirando hate" por estar activa en redes sociales.

Obviamente estoy no bien, pero esta semana ha sido mejor, y no significa que porque estoy haciendo un live (digan) '¡ah!... ¿entonces está pasando por un momento malo y ya está haciendo un live?, ¿está sonriendo?'", explicó Valeria.

Acto seguido, defendió su derecho a mostrarse tal y como se siente sin tener que darle explicaciones a nadie: "No porque esté pasando por un momento malo no significa que van a haber días (buenos), porque no todo el tiempo voy a estar deprimida en la cama, no".

"No empiecen a decir '¿por qué haces un live si estás tan triste y estás pasando por un mal momento?, ¿por qué subes una historia sonriendo?'... puede haber mucha gente que se queda deprimida en su cama sin salir adelante y también es entendible. Yo no soy así", aseguró.

Podría interesarte: ¡Indignante! Hija de actor de Televisa exhibe el INFIERNO que vivió; lo acusa de violación

A casi un mes de que la a Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) confirmara la detención de Ricardo por presuntamente abusar sexualmente de su hija y que horas más tarde se informara que había sido vinculado a proceso por su probable participación en el delito de corrupción de personas menores de edad agravado, es que la joven comienza a tener presencia constante en redes.

Como se recordará, la única declaración pública que se conoce de la hija de Ricardo Crespo sobre el caso es la que hizo el 18 de febrero en un mensaje de sus historias de Instagram, donde escribió:

Gracias por todo el apoyo y mensajes sobre el tema de mi papá. Pido prudencia y respeto sobre el tema, es un tema delicado. Me costó mucho hablar de esto y aún estoy en el proceso de recuperarme emocionalmente".

Fuente: Agencia México e Instagram @despiertamerica