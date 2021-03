Ex de actor de Televisa acusado de violación hace fuerte revelación en 'Venga la Alegría'

Ciudad de México.- María Ángeles Rodríguez, exesposa de Ricardo Crespo, este lunes llegó a Venga la Alegría junto a Sergio Mayer, donde hizo unas fuerte revelación sobre el proceso de su hija Valentina, quien acusó al actor de Televisa de violación hace un mes.

Crespo tiene poco más de un mes encarcelado tras ser acusado por su propia hija de abuso sexual, tema que fue sumamente sonado por todos los medios, principalmente por los fuertes detalles que la menor llegó a hacer ante las cámaras.

Podría interesarte: ¿De Televisa o TV Azteca? Sergio Mayer asegura que otro famoso actor abusó de su propia hija

María Ángeles habló ante las cámaras dijo que está siendo un proceso difícil, pero que con ayuda de Mayer, tanto ella como su hija se han sentido seguras, "empoderadas", al saber que tiene un respaldo y que se busca hacer verdadera justicia ante el atroz crimen, señalando que para la gente era fácil juzgarlas al no estar en sus zapatos, pero que no le importa pues quiere marcar una diferencia y dar poder a las mujeres que pasan por ello.

Es muy fácil juzgar. Espero que con ella pare el tema del abuso, que nadie lo más lo tenga que vivir porque es muy fácil cuando no estás adentro. Normalmente el abusador es un experto manipulador y es muy difícil darse cuenta", dijo ante las cámaras.

Podría interesarte: VIDEO: Valeria explota y revela TODO tras acusar a su padre, un actor de Televisa, de violación

De igual manera tachó a Crespo de "manipulador" y si no se había dado cuenta de la situación antes era porque su hija no cambió radicalmente y solamente se enfermaba más seguido del estómago, de la garganta y ni los mejores especialistas no le daban una respuesta, dejando en claro que nada lo hacía por venganza y que solo quería la paz para su hija.

En ningún expondría a mis hijos ni a mi misma, en un tema tan delicado para vengarme… ¿cómo de qué? ¿O por qué? Yo me divorcié hace 5 años, y no tiene sentido. Que él hable con la verdad", dijo de manera contundente.

Podría interesarte: "Me desnudaba y tocaba": Hija de Ricardo Crespo revela impactantes detalles tras ser abusada

Fuente: Instagram @vengalaalegriatva