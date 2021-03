¿De Televisa o TV Azteca? Sergio Mayer asegura que otro famoso actor abusó de su propia hija

Ciudad de México.- Sergio Mayer en una entrevista exclusiva para Sale el Sol, reveló que hace poco una menor de edad se comunicó con él para decirle que su padre, un muy famoso actor, también abusó sexualmente de ella y le pidió ayuda, por lo que dijo a las cámaras de Imagen TV que muy pronto habrá un arresto, pero no dijo si será en Televisa o TV Azteca.

Como se sabe, Mayer fue un punto clave para que el acusado de violar a Daniela Berriel fuera a la cárcel, además de estar apoyando a la hija de Ricardo Crespo, quien acusa al exGaribaldi de abusar de ella, por lo que dijo que ahora varias mujeres lo contactan para contarle casos similares, lo que tachó de "difícil" e impactante.

Podría interesarte: ¡Escándalo en TV Azteca! Exintegrante de 'La Academia' acusa a Daniel Bisogno de acoso sexual

Ante esto, el exactor de Televisa confesó que de nueva cuenta un famoso iba caer a la prisión por haber agredido sexualmente y violado de su hija menor de edad, señalando que se siente triste ya que se viralizan los del mundo del espectáculo, pero él está viendo muchos fuera de este que no se les da la importancia que merecen.

Podría interesarte: Tras acusar a actor de Televisa de ser cómplice de VIOLACIÓN, actriz de TV Azteca da FUERTE noticia

De igual manera contó que la chica le pasó toda la información, le contó detalles y él rápidamente comenzó a movilizarse en su cargo político para hacerle justicia. Cabe mencionar que una vez más se pronunció a favor de la castración química y sugirió que se hiciera una base de datos nacional y pública sobre abusadores sexuales.

Sí me buscaron porque vieron que traía yo un tema, entonces me buscaron, me dijeron: 'Hola, soy tal persona, me gustaría contactarte porque yo sufrí de lo mismo con mi padre', me mandó toda la información y le dije: 'Vamos a tomarlo, vamos a apoyarte'", relató Sergio.