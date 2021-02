Tras ser acusado de abuso, Kalimba habla del caso de Crespo y la supuesta violación a su hija

Ciudad de México.- Kalimba es una de las figuras públicas a las que en el 2011 una fanática lo acusó de abuso sexual y le causó daños en su carrera como cantante, por lo que decidió mostrarse a la situación que vive Ricardo Crespo.

El artista reaccionó al caso del actor y las acusaciones de abuso hacia su hija, de 14 años, situación que procedió de manera legal y la Policía lo detuvo para hacer las investigaciones del caso.

Te puede interesar: ¡Escándalo en Televisa! Famoso actor es arrestado por abusar su hija de 14 años

El intérprete de Cicatrices recordó su difícil momento y en una entrevista para el programa Despierta América reveló: "Yo no me voy a meter a decir 'pobrecito porque es horrible', no sé si pobrecito porque no sé si lo hizo, tampoco puedo decir 'pobrecita ella', no sé si pobrecita porque no sé si es mentira, no puedo inclinar la balanza hacia ningún lugar, lo único que me corresponde decir es deseo que salga la verdad y que ambos después de esto encuentren paz y estén fuertes".

Recordando la forma en que la sociedad ve este tipo de cosas, el exintegrante de OV7 confió en que se hará justicia para Crespo y su familia, por lo que espera que ninguna vida se destruya por completo.

Lee también: "Una pesadilla": Actor de Televisa amenazó a su hija con suicidarse si lo denunciaba por abuso

Yo no conozco al actor, no tengo el placer y no conozco cada caso, lo que te puedo decir es que solamente entre él y la persona que lo acusa está la verdad", destacó Kalimba.

Finalizó diciendo que las personas relacionadas a los implicados, deben ser más inteligentes y sabios para entender que la verdad saldrá a la luz, porque los únicos que realmente saben la verdad son Crespo, su esposa y su hija.

Fuente: Agencia México