"Fue una pesadilla": Joven denuncia a integrante de 'Hoy' de agresión sexual

Ciudad de México.- Una vez más Televisa se encuentra en medio de problemas y envuelto en polémicas, pues una joven mujer denunció desde TV Azteca que fue víctima de agresión sexual de Arturo Macías, integrante del programa Hoy, destacando en Ventaneando que lo vivido fue una "pesadilla".

Una joven de nombre Laura Pons, desde el vespertino de Pati Chapoy, dijo que a la edad de 17 años fue abusada sexualmente por Arturo, quien es la voz que siempre se escucha en el matutino de la televisora San Ángel, revelando que muy pronto interpondrá una denuncia formal.

Pons dijo que su familia conocía al locutor, quien los ayudó a pasar un tiempo difícil en cuestiones económicas, pero ese apoyo tuvo un precio muy alto, pues generó tal confianza que su familia dejó que él la llevará a comer siendo aún menor de edad, pero al final la llevó a un motel, donde la obligó a quitarse la ropa.

Laura contó que al llegar él se desvistió por completo y la llevó al jacuzzi, donde se masturbó enfrente de ella, pero como no sabía nada de la sexualidad estaba sin saber que hacer, en "shock", lo que empeoró cuando la llevó a la cama, comenzó a tocarla y a practicarle un oral.

Me quedé en shock, fue una pesadilla. Nos salimos del jacuzzi y había una cama, me empezó a abrazar, a tocar, saca el condón y me dijo que me quitara todo. Se pone el condón, le digo que no, y de inmediato me prende la televisión y me pone pornografía. Me dijo relájate y me hizo sexo oral. No me penetró pero sí pasó eso”, contó Laura.