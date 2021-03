¿Recadito a los demás hijos de Joan Sebastian? Marcelia Figueroa deja en shock con esto

Ciudad de México.- En los últimos días dos de los hijos de Joan Sebastian han entrado en controversia por la herencia de su fallecido padre y ante la polémica que han originado, Marcelia Figueroa decidió aparecer en redes sociales.

Ante las cosas que Julián y Juliana Figueroa, Marce apareció a través de su perfil de Instagram con una impactante fotografía que dejó en shock y no solo por la forma en que se mostró, sino por el mensaje que agregó.

Me fui a ser feliz, no me esperen", escribió al pie de la publicación.