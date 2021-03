¡Sorprendente! Excantante de RBD se disculpa con Anahí por las burlas y ofensas que sufrió

Ciudad de México.- Christian Chávez, excantante de RBD, se disculpó con su excompañera de agrupación Anahí, pues, al igual que los demás miembros del proyecto, fue testigo de muchas de las burlas en contra de la actriz. En ocasiones todos fueron parte de las críticas y ofensas al no defenderla.

Recientemente, se divulgó en redes sociales el video de una entrevista que dio la exactriz Televisa, en donde confiesa haber sufrido muchas burlas y críticas durante su trayectoria artística, en las que se enfatizaba su trastorno de anorexia y bulimia.

En el video se pueden observar fragmentos de diversos programas de televisión en donde le preguntan cosas en alusión a su físico y su trastorno alimenticio; e incluso donde los conductores hacen chistes acerca de eso.

RESPECT ANAHI Y aquí una breve historia del porque Televisa no merece a Anahí, y que la mejor decisión que ella pudo tomar fue renunciar a esta empresa. pic.twitter.com/6yMkX5SNNx

Por esta razón, el exactor de Rebelde se disculpó con su excompañera y dijo que por la inmadurez que tenía a esa edad nunca dimensionó el abuso que significaba para ella, así como el daño que podía traerle.

Chávez admitió su error y reconoció la fortaleza de Anahí para sobrellevar las críticas tan fuertes que se le hicieron durante su carrera, además de lidiar contra sus trastornos alimenticios.

Es muy fuerte ver cómo se burlaban de una niña que vivía un proceso delicado y fuerte (...) Me duele no haberlo visto, me muero de pena", confesó el actor a UnoTv