Arturo Peniche cambia a Televisa por 'Sale el Sol' y habla de su polémica separación: "Es temporal"

Ciudad de México.- El famoso actor mexicano, Arturo Peniche, negó que esté “reconquistando” a su esposa Gabriela Ortiz y aseguró que no tiene ninguna necesidad de hacerlo, pues todo está en orden y lo arreglan sus diferencias

A través de una entrevista con el programa Sale el Sol, el querido intérprete de Televisa admitió que la pandemia cambió su perspectiva de vida, sin embargo, considera que pronto volverá estar al lado de la madre de sus hijos.

Esta separación espero que sea temporal con Gaby, estamos ajustando cosas, ella está en su casa y yo en la mía”, contó.

La gente va a empezar a decir (cosas), Yo sí amo, amo mucho a mi esposa, simplemente ya no pude ajustarme a ciertas necesidades que ella tiene y ella no se supo ajustar a ciertas necesidades que tengo, y estamos platicando", añadió.

El padre de Brandon Peniche no dudo en dejar en claro que no está reconquistando a su todavía esposa y comentó: "no tengo nada qué reconquistar, porque todo está conquistado, estoy redescubriendo… estamos redescubriendo cosas, estamos haciendo ajustes, es importante que yo haga ajustes en mi vida".

Durante el pasado mes de octubre, Arturo confesó que se encontraba separado de Gaby Ortiz, sin embargo, afirmó que jamás firmaría su divorcio pues lo ve como un "fracaso".

Voy a estar casado toda la vida. Yo no quiero fracasos en mi vida. A lo mejor ella quisiera divorciarse algún día, pero no creo que se haga. Jamás me voy a divorciar. Pero tomé la decisión de quitarme, yo la tomé”, dijo en aquella ocasión.

Fuente: Agencia México