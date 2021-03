Actriz de Televisa revela su inconformidad e indignación por la liberación de Eleazar Gómez

Ciudad de México.- Tras la reciente liberación del actor Eleazar Gómez, acusado de violencia contra su expareja Tefi Valenzuela; la actriz Susana Zabaleta se manifestó al respecto.

En su llegada al aeropuerto de la CDMX, la soprano fue asaltada por varios reporteros a quienes declaró estar inconforme y molesta luego de que hace unos días se le otorgara libertad condicional al joven artista

La cantante externó su descontento por la forma en que las mujeres mexicanas siguen siendo victimas de la violencia con el consentimiento de la sociedad.

No solo es él (Eleazar), son muchos, indignan, siguen golpeando a las mujeres y a sus hijas, y como dicen, seguimos sirviéndoles que eso es lo más triste, literalmente sirviéndoles..."

"...Nuestra educación es de 'ahí viene tu papá, levántate, ahí viene tu hermano, sírvele'… y cuándo va a ser que le digan 'ya llegó tu mamá corazón, sírvele un vaso de agua, haz algo, ayúdale a tu mamá', está difícil, pero bueno", señaló.

Al respecto del comunicado que envió Eleazar, Zabaleta se dijo incrédula de su arrepentimiento:

¿Tú crees en esa disculpa pública? yo no, o sea, es que es de te madr...".

"Es como los que asesinan y luego dicen 'ay no importa, me voy a confesar con el sacerdote y ya me perdonó', entonces dices '¿cómo?... la iglesia, o sea ¿cómo?, si perdona a un asesino', sí, si lo perdona".

Finalmente, sobre las recientes declaraciones de Cynthia Klitbo y el abuso sexual que sufrió, Susana Zabaleta únicamente sentenció: "si todas las actrices denunciáramos, se quedarían todas sin trabajo, así que mejor ahí la dejamos".

Fuente: Agencia México