¿Infidelidad? Raúl Araiza confirma ruptura con integrante de 'Hoy' y revela si hubo terceros

Ciudad de México.- Después de que se dijera que Raúl Araiza había terminado su relación amorosa con María Amelia Aguilar, compañera del programa Hoy, ahora es el conductor quien desde Televisa confirmó la ruptura de la psicóloga y reveló si era verdad que fue por causa de una infidelidad o maltrato.

El pasado lunes fue Álex Kaffie quien dijo que los integrantes del matutino de Las Estrellas ya tenían varios días separados, señalando que Amelia estaba presumiendo de que habría "recalentado" por los "ruegos" de él, despertando rumores de que había terceros involucrados.

Araiza en una entrevista confirmó lo dicho por Kaffie, pero descartó que fuera por la involucración de terceras personas, ni que fuera por una agresión de parte de cualquiera, señalando que fue a causa de su trabajo que se tomó la decisión de separarse.

Te lo confirmo. No hubo terceras personas ni abusos, el motivo principal por el que ambos tomamos esta decisión fue mi trabajo; claro que no puedo echarle la culpa a lo que me da de comer, pero esa es la razón. Yo soy actor y conductor, un godín de la televisión, ella me conoció en este medio y sabe que no tengo horarios ni días de descanso", reveló Araiza.