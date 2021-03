Tunden a Karime de 'Acapulco Shore' por "metiche"; la destrozan con duros comentarios

Ciudad de México.- Karime Pindter, o simplemente Karime, es unas de las estrellas de reality show con más influencia y reconocimiento en la televisión y el Internet.

Conocida popularmente como la 'Matrioshka', la joven mexicana ha sido objeto de fuerte polémicas por su manera desenfrenada y salvaje de llevar la vida, siendo una diosa de las fiestas y una embajadora de la liberación sexual.

Recientemente, por medio de la cuenta oficial de Instagram de Acapulco Shore, la guapa influencer aparece en un video donde hace una fuerte revelación acerca de su personalidad.

En el clip, Karime señala que le encanta el chisme y que, por esa razón, se ha ganado un popular apodo; además da un argumento muy particular para justificar su mala maña.

A mi me encanta vivir del chisme, me dicen 'La Metiche'. Me gusta porque vivo sola y pues en algo me tengo que entretener", dice Pindter en el video.