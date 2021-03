Hija de Alicia Villarreal denuncia en su cuenta de Instagram ser víctima de violencia de género

Ciudad de México.-A través de su cuenta de Instagram, Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y el actor Arturo Carmona, confesó que cuando era apenas una niña de cinco años sufrió abuso por parte de un familiar.

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la también modelo externó su apoyo a las mujeres que han pasado por situaciones similares, asegurando que ella siempre creerá en los testimonios de las víctimas de violencia de género.

Quiero que sepan que ya lo publiqué y que sé que va a arder Troya, pero no me importa. No les voy a decir que fue fácil, fue demasiado difícil, porque tuve que hablar con mi papá, mi papá no sabía absolutamente nada al respecto, no pude contarle en el momento y tuvieron que pasar cinco años para decirle", escribió.

Melenie compartió que el día de los eventos fue el 12 de noviembre de 2016, día en el que presuntamente pudo haberse quedado con sus dos hermanos menores al cuidado de un familiar, mientras sus padres se encontraban trabajando.

A su testimonio, la joven agregó: "Tocaste la puerta del cuarto en la madrugada diciéndome que habías escuchado ruidos y que te ibas a quedar conmigo por cualquier cosa, yo tomé la pendeja decisión de dejarte pasar, pasaron horas y lo único que recuerdo fue tu mano adentro de mi short, me quedé totalmente paralizada por un buen rato, y tu nada más no te quitabas, sentí como ibas cada vez acercándote más cuando tuve el valor de pararme y correr al baño a encerrarme".

Melanie compartió que estuvo algunas horas encerrada en el baño y cuando salió de la habitación, su agresor ya no estaba allí; también escribió sentir vergüenza por lo ocurrido, sobre todo por lo que iba a pensar su abuela.

Pese a que no se menciona el nombre de su agresor, pudo ser tan solo unos años mayor que ella, pues comentó sentirse mal porque está persona era para ella como un hermano mayor, con el que tuvo que seguir conviviendo en reuniones familiares.

Por su parte, su padre Arturo Carmona compartió una fotografía al lado de su hija con el mensaje:

Con profundo dolor hoy me entero mi amor de esto, me duele en el alma no hayas acudido a mí, entiendo por que no lo hayas hecho, hoy por hoy te reitero que estoy para ti, que eres una fregona y valiente al hacer esto y que nunca olvides lo valiosa que eres, que no estás sola me tienes a mí y que esto no se queda así", escribió.