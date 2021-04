Golpe a TV Azteca: Tras acusaciones de acoso, demandan a conductora de 'Venga la Alegría'

Ciudad de México.- Después de acusar a Hernán Albarenque, productor de Survivor México de acoso sexual, el famoso luchador Halcón Negro Jr. declaró el pasado miércoles para TV Notas que también interpuso una demanda en contra de Flor Rubio, una reconocida conductora de Venga la Alegría, sin duda un duro golpe para TV Azteca.

Hace un par de semanas el luchador empleó sus redes sociales para señalar que durante su casting para entrar al reality del Ajusco, el productor hizo comentarios inapropiados que lo hicieron sentir incómodo, por lo que decidió acusarlo con las autoridades pertinentes.

Halcón dio detalles de como se vivió la situación, recordando que durante la videollamada este lo veía con "ojos de lujuria", y cuando se le cuestionó sobre Flor, este respondió que también la demandó debido a que habló de su identidad personal y aseguró que estaba mintiendo.

Así es, he recibido mucho ataques en redes. También de Flor Rubio, quien aseguró que miento, y además vio mi identidad fuera del personaje, y por eso mismo también la denuncié; lo único que le puedo decir es que espero que nunca esté en mi lugar, ni ella ni ninguno de sus familiares", expresó el luchador.

Tras esto, la celebridad aspirante a Guerreros 2021, en Televisa, concluyó diciendo que debía de medir sus palabras, pues un dpia podría terminar en la "cárcel", además de que él no se iba a dejar nunca y lucharía por lo correcto.

Las pruebas ya están en el ministerio público, no tengo que enseñarlas. Además, el señor es una persona hipócrita y se la pasa riendo de esto; no me pienso dejar, busco que estas dos personas dejen de ir por la vida haciendo lo que se les dé la gana y dañando a otros", finalizó.