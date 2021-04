¿Qué le pasó? Alejandro Fernández se exhibe de desagradable forma a sus casi 50 años

Ciudad de México.- Alejandro Fernández conocido artísticamente como 'El Potrillo' ya dio señales de vida en redes sociales, luego de solo haberse dejado ver con la ex de un fallecido político, pero con su aparición se pudo comprender su ausencia.

El cantante recurrió a su cuenta oficial de Instagram para exhibirse a sí mismo, pues compartió una fotografía en la que se dejó ver bastante repuesto a su figura, pero de una muy desagradable forma al momento de apreciar su rostro.

En la publicación que realizó el intérprete de Me dediqué a perderte no agregó descripción alguna, pero al parecer no hizo falta, pues sus seguidores que se tomaron el tiempo de observarlo, inmediatamente aparecieron en la caja de comentarios.

Ver al artista tan repuesto fue realmente una gran noticia para todos, pues este había revelado que la estaba pasando mal al quedarse solo, por lo que al apreciar que sus canas y las marcas en su rostro van avanzando sin medida, fue realmente preocupante, pues este nunca se había mostrado de tal manera en sus 49 años.

¿Todo bien?".

Al parecer los años se han multiplicado".

Buen cuerpo, ¿cuándo cuidas la cara?".

Tremendo descuido".

Fuente: Instagram @alexoficial