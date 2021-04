¿Apoya a 'La Guzmán'? Christian Estrada impacta a Televisa al decir esto sobre Frida Sofía

Ciudad de México.- Después de que Frida Sofía acusara a su abuelo, Enrique Guzmán, de haber abusado de ella, su expareja Christian Estrada dejó impactado a todo Televisa al decir esto sobre el caso de la familia de 'La Guzmán', tras salir de su visita en el programa Hoy al lado de su pareja, Ferka.

Estrada hace un par de años fue señalado de acostarse con Alejandra Guzmán mientras era pareja de Frida, por lo que lo acusaron de ser "la manzana de la discordia" entre madre e hija, por lo que ahora quisieron saber su opinión respecto a lo que dijo la intérprete de Ándale de su abuelo.

¡Con una gran fiesta! Ex de Frida Sofía revela el sexo de su bebé al lado de Ferka

El exparticipante de Guerreros 2021 sorprendió al negarse a elegir un bando en esta polémica, asegurando que no iba a decir que apoyaba a la joven, pero que tampoco estaba a favor de Enrique, dejando en claro que él se quedará al margen, pero que se debe de escuchar a la mujer, sea quien sea, cuando se tratan de estas situaciones.

Yo lo único que puedo decir, no me voy a poner de lado del abuelo o de Frida, sino que hay que escuchar a las mujeres. Y por eso lo voy a dejar, y créame que ya no quiero tocar el tema porque yo ya lo superé, estoy contento, feliz, voy a ser padre, y sí, hay que escuchar a las mujeres y ya son temas familiares, que se arreglen ellos", confesó Estrada.