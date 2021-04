¡A capa y espada! Yadhira Carrillo sale en defensa de su esposo Juan 'N': "Aquí estaré con él"

Ciudad de México.- A casi dos años de que el abogado Juan 'N' fuera detenido por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, su esposa, la actriz Yadhira Carrillo sigue confiando en su inocencia.

En su más reciente visita al Reclusorio Norte, la famosa habló de la situación legal de su pareja, luego de informarse que la Fiscalía General de la República le quiere congelar dos cuentas para cubrir los gastos de la supuesta defraudación fiscal que lo

llevaron a la prisión.

No sé, yo creo que ahorita me van a informar, acerca de cómo vamos en los temas, solo decirles que como hasta hoy, y lo mismo se los dije hace ¿qué?, ya casi dos años, Juan no tendría por qué estar aquí y aquí seguimos, y aquí estaré con él", dijo la actriz durante su encuentro con los medios.