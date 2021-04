Christian Estrada revela en 'Hoy' si Frida Sofía le confesó el abuso de Enrique Guzmán

Ciudad de México.- Christian Estrada, polémica expareja de Frida Sofía, hace poco se presentó en el programa Hoy, para dar exclusiva sobre su futuro hijo, donde le cuestionaron si durante su romance con la hija de Alejandra Guzmán le había confesado sobre los abusos de los que acusa a Enrique Guzmán.

El actual novio de María Fernanda Quiroz, reconocida como Ferka, ante estos cuestionamientos una vez más pidió que se le dejara fuera de los "chismes" de la familia de Silvia Pinal, pues él solo fue parte de la vida de la joven por cinco meses y no la conoció tan bien.

Ante la insistencia por parte de los reporteros del matutino, Estrada señaló que a lo largo de su tiempo juntos, ellos no trataron temas familiares, por lo que no sabía lo que presuntamente pasó con abuelo y nieta, señalando que no va a irse por el intérprete de Payasito o de la de Ándale.

Pues en los cinco meses que duramos yo nunca me involucré tanto en su familia, las pláticas no fueron familiares, así que no tengo que opinar, no sé, fue una etapa en ese momento y yo no quiero ser parte de los chismes de la familia", reveló Christian.

Finalmente, el exintegrante de Guerreros 2020 destacó que él nunca vio a Frida ingiriendo sustancia tóxicas ni que las mezclara con el alcohol, y que cuando la vio tomar fue solamente cuando andaban de fiesta y nunca en exceso, asegurando que eso le tocó vivir a él y no podría dar otra perspectiva.

Tomaba, pero tomaba cuando salíamos de fiesta, pero no se pasaba de excesos, la verdad es que no, pero como te digo, cinco meses con Frida, tampoco la conocí al extremo", concluyó.

Fuente: Canal de YouTube del programa Hoy