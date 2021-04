'Luis Miguel, la serie': Diego Boneta comparte su emoción por el próximo estreno en Netflix

Ciudad de México.- Muy emocionado y contando los días para el estreno de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, así se encuentra el protagonista, Diego Boneta. así lo ha demostrado al compartir con sus seguidores una nueva imagen que

A través de su cuenta de Instagram, el actor mexicano compartió una instantánea en donde se muestra posando al puro estilo de Luis Miguel presumiendo la portada del disco Aries.

Junto a la instantánea, Boneta escribió: "De-ja-te llevar por la música ¿Adivina qué canción no puede faltar en esta nueva temporada? @luismiguellaserie 5 days to go! #LuisMiguelLaSerie".

Como se recordará, uno de los primeros avances de esta temporada muestra un show ofrecido por 'El Sol' en los años 90 interpretando el tema Que nivel de mujer, mismo que se desprende la producción discográfica que presume Diego en dicha imagen.

Conjuntamente, en la cuenta de Instagram del proyecto de Netflix se publicó una imagen de Juanpa Zurita dando a vida a Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel, para confirmar que solo faltan 5 días para el estreno de la esperada serie.

Fuente: Agencia México