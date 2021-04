Tras ruptura amorosa, Mati Álvarez le confiesa su amor a exintegrante de 'Exatlón'

Ciudad de México.- Mati Álvarez hace poco se confesó con sus fans y fue completamente honesta, primero revelando que sí hubo ruptura amorosa con Irene Sampedro y después, impactando a millones, que estaba enamorada de una excompañera de 'Titanes', con quién convivió en la cuarta temporada del Exatlón.

Álvarez hace poco salió de fiesta con varios exintegrantes de los rojos y 'Héroes', compartiendo los divertidos momentos a su lado y también cuando se confesó con Carolina 'Sunshine' Mendoza, quien actualmente es pareja sentimental de Aristeo Cazares, otro miembro de la temporada que acaba de finalizar el pasado 4 de abril.

La campeona del reality deportivo en una historia de Instagram mientras estaba en un restaurante dijo que el amor de su vida era una persona con la que no podía estar porque no se podía, pues esa chica era 'Sunshine', enfocándola en ese momento, quien le dio un beso en la mejilla y dijo que también la amaba pero como amiga.

Les quiero confesar algo, qué el amor de mi vida, nomás que no se puede porque no se puede", decía Mati cuando aparece Carolina y dice: "Pero soy yo".

Tras esto, Carolina demostró que no se sentía más que halagada por el amor de Mati y compartieron más videos bailando juntas, abrazándose y confesando que se admiran, en los cuales la tricampeona decía que era su "chica ideal" y que no había manera de "no amarla".

Es Caro 'Sunshine', la verdad sería el amor de mi vida, mi chica ideal.... Cómo no amarla", dijo Álvarez en otros videos.

Fuente: Canal de YouTube de Exatlón México NTC