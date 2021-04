"Estoy muy herida": Frida Sofía se confiesa sobre declaraciones de Alejandra Guzmán

Ciudad de México.- Recientemente Frida Sofía tuvo una reveladora entrevista con Lucía Méndez, en la cual volvió a confesarse con total honestidad, principalmente sobre los pleitos y guerra de declaraciones contra su madre, Alejandra Guzmán, señalando que estaba "muy herida" con todo, incluso retomó las acusaciones contra Enrique Guzmán.

Aún no pasa el escándalo sobre el presunto abuso del exesposo de Silvia Pinal, pero Frida de nueva cuenta va a confesarse ante la cámaras con la reconocida actriz de Televisa, señalando que le duelen las diferencias con su madre.

Será el próximo jueves 15 de abril cuando la joven aparezca en el canal de YouTube de Méndez, incluso en el adelanto se ve cuando pide a las mujeres que no se callen más y no tengan miedo de alzar la voz y contar su historia, porque sabe que no solo a ella le ha pasado algo así.

No les de miedo decir la verdad, porque tras puerta cerrada es otra historia, y yo creo que esto le pasa a mucha gente, no solo a mí", destacó la joven de 29 años.

De igual manera señaló que entiendo que su padre "no estuvo presente" en su vida, cuando le cuestionó quién era para ella Pablo Moctezuma, aclarando que de igual manera no le echa "la culpa" de eso y todo lo sucedido.

Finalmente, se muestra que la cantante habla con ella sobre que la vida no está comprada y ella se arrepintió de muchas peleas con sus padres tras perderlos, llegando al cuestionamiento sobre si se arrepiente ella de esto que sucede con 'La Guzmán', a lo que solo dice que está "muy herida".

Fuente: Agencia de México