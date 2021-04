Nieta de Enrique Guzmán lo defiende y estalla contra Frida Sofía: "Quiere joder y chin... a todos"

Ciudad de México.- Giordana Guzmán, hija de Luis Enrique Guzmán, estalló en contra de Frida Sofía luego de que la joven denunciara públicamente a su abuelo Enrique Guzmán por hacerle tocamientos indebidos cuando era una niña.

Durante el programa Sale el Sol se informó que la joven les reveló que no pudo iniciar un negocio de joyería con la hija de Alejandra Guzmán.

Lo intenté y me ofendió, se enojó mucho y pues me sacó de su vida, pero aquí siempre tendrá un apoyo, ella lo sabe”, se lee en un mensaje enviado por Giordana Guzmán y revelado en el matutino de Imagen TV.

Posteriormente, el periodista Alex Kaffie, quien se encuentra como invitado, reveló un mensaje que habría enviado Giordana a tres personas de las cuales no reveló los nombres, pero refirió que entre ellas se encuentra una persona que tiene una página feminista.

Les juro, lamento mucho que ella (Frida) usara esta hermosa plataforma, pero eso es mentira, claro, nunca me va a constar, ni a nadie, pero como la veo, lo que dice, solo quiere ching... a todos, no le importa qué ni cómo, solo quiere joder, porque ella cree que si todos nos morimos se va a sentir feliz, está mal, está enferma, y con todo mi amor ya no tiene mi apoyo, porque no le importa a quien se lleve entre las patas con tal de que odien a mi familia", habría dicho la hija de Luis Enrique Guzmán.