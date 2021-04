De no creerse: Eugenio Derbez revela 'amorío' con famosa actriz de Televisa ¡17 años mayor!

Ciudad de México.- Antes casarse con Alessandra Rosaldo, el actor y productor Eugenio Derbez tuvo varias relaciones amorosas, algunas de ellas dieron como fruto a sus hijos mayores.

Sin embargo, lo que pocos saben es que el actor fue enamoradizo desde muy joven y de hecho, fue flechado por una famosa actriz de telenovela con quien su madre, Silvia Derbez, trabajó hace tiempo: Angélica María.

En una amena charla, a través del canal de YouTube Angelicales, el actor habló al respecto con 'La Novia de México' y su hija Angélica Vale, en la que recordaron algunas simpáticas anécdotas.

Angélica María recordó nostálgica cuando hizo la telenovela Ana del Aire, en la que trabajó con la mamá de Eugenio, y confesó su profunda admiración a la primera actriz, quien interpretó entonces a su mamá adoptiva.

"Era la mejor actriz, no de México, yo digo que del mundo, poquitas actrices como esa señora", comentó. "Y no solamente gran actriz, sino la amiga, la compañera una señora divina tu madre", agregó, mientras el actor mostraba una expresión de orgullo y emoción por tan bellas palabras.

A su vez, la primera actriz contó cuando Silvia llevaba a su hijo al set siendo apenas un niño de unos 8 o 10 años: "Divino, divino, con tus ojos inteligentes y bellos y audaces, y me llevabas 'chamoys' porque me gustaban los 'chamoy'", recordó la estrella de telenovelas.

Fue este curioso detalle del pasado el que hizo que Eugenio recordara cómo fue que nació su amor por el medio del espectáculo y también cuando se enamoró de la guapa colega de su mamá, quien en aquel tiempo tenía poco más de 20 años.

"Yo lo tengo grabado, porque para mí cuando mi mamá me llevaba a los foros de televisión era así como entrar a un mundo impresionante y fantástico, y así fue donde me enamoré de la actuación cuando acompañaba a mi mama al foro", contó el actor.

No sé si te lo había dicho, yo estaba perdidamente, perdidamente enamorado de Angélica María...Me decía 'novio' y yo como escuincle me derretía, pero aparte me chiveaba, ya sabes el rebozo… La que te fascina, la que te gusta te diga novio, pues me moría", reconoció el comediante.