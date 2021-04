¡El show continúa! William Levy niega tener Covid-19; se prepara para los 'Latin AMAs'

Estados Unidos.- La mañana de este jueves, fue confirmada la noticia acerca de que el cantante Alejandro Fernández y la reguetonera Anitta habían dado positivo al Covid-19, previo a la gala de los Latin American Music Awards.

Horas más tarde, comenzó a circular en redes sociales el rumor de que el actor William Levy también habría resultado positivo al coronavirus, situación que pondría en aprietos a los organizadores de los premios que serán transmitidos por Telemundo.

¡Última hora! El Evento 'LAMAVIRUS' de @telemundo (COVIDMUNDO) @willevy se pierde su aparición triunfal en Telemundo y ¡no podrá hacer la Red Carpet! ¡Dio positivo de Coronavirus y tiembla todo Telemundo! ¡Periodistas Enojados!", escribió en sus redes sociales el programa Chisme No Like.

Tras este escándalo, fue él mismo famoso quien negó a la revista People en Español los reportes publicados acerca de que sería otro gran ausente de la noche, porque habría salido diagnosticado con coronavirus previo a la ceremonia la revista.

Estoy bien, normal, no tengo Covid, preparándome para ir a los premios", señaló. Ayer me hice dos pruebas, la rápida y la PCR y salí negativo. Voy a la alfombra, todo está bien. Vine a Miami solo para esto, me regreso a Colombia después para grabar el final de Café (con aroma de mujer)", externó.

Además, el actor comprobó que, antes de viajar desde Colombia, también se hizo una prueba el pasado lunes, misma que resultó negativa, por lo que con la seguridad de encontrarse sano, revela sus planes antes de presentarse en la alfombra roja de esta noche.

"Antes de eso, me voy a tomar mi cafecito cubano, disfrutaré con mis hijos, me comeré un sándwich cubano y me vestiré en tres minutos", ríe. "Nos vemos ya".

Fuente: People en Español