Filtran audios de Alfredo Adame al amenazar y golpear a hombre; aseguran tiene huesos rotos

Ciudad de México.- Después de causar revuelo con los audios en el que supuestamente dice que se robará 25 millones, Alfredo Adame de nueva cuenta se encuentra en el huracán, pues en Chisme No Like difundieron otra grabación de voz en el que se puede escuchar al exactor de Televisa mientras que entre insultos y amenazas está golpeando a un hombre, a quien al parecer le rompió varios huesos.

Hace poco Javier Cierani en su canal compartió un audio en el que Adame se encuentra hablando tranquilamente con otro hombre, con el que aparentemente tenían un negocio, señalando que ya no se le debía dinero, que sus servicios fueron pagados.

De un momento a otro, todo se vuelve muy caótico, pues el candidato a diputado pierde los estribos y comienza a insultarlo y amenazarlo con "romperle la mad...", lo que al final al parecer cumple, pues se escucha como varios le piden que ya se calme, mientras cubiertos y platos caen al suelo.

No te equivoques, a mi no me vas me vas a decir esas pen... Eres un pen... de mier... que no tiene ni oído. Si se te debe, se te paga. A mí no me estés diciendo que te estoy robando ni nada. Conmigo pégate un tiro. Deja que te reviente la ma... y vas a ver. A mí no me hablas así", dice Adame furioso.