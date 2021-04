Patricio Castillo: En funeral del actor de Televisa su viuda e hijos protagonizan discusión

Ciudad de México.- Después de que se revelara el lamentable fallecimiento de Patricio Castillo, pocas horas después los medios de comunicación, como Sale el Sol, se presentaron al funeral del actor de Televisa, donde captaron el momento en el que los hijos y la viuda del histrión, Haunani Ruíz, protagonizaron una breve discusión, causando la molestia de las conductoras del matutino de Imagen TV.

El pasado jueves 15 de abril se reveló que por complicaciones pulmonares el reconocido primer actor y maestro de varias celebridades, por desgracia perdió la vida, al cual le sobreviven sus tres hijos, Paola Patricia y Rodrigo, quienes ante los medios le reclamaron a Haunani el que dijera que se casaron.

Cuando la viuda de Castillo habló para aclarar que su muerte nada tuvo que ver con el Covid-19, también confesó que el pasado 4 de abril del año en curso se casaron, algo que molestó a los tres hijos de su difunta pareja, pues rápidamente se acercaron y Rodrigo reclamó que en eso no habían quedado, que ya tenían un acuerdo.

Ante esto el hijo de Patricio negó que se hubieran unido en matrimonio, además de señalar que todo lo referente a decisiones la tomarían ellos como descendientes del actor, lo que molestó a Ana María Alvarado, pues señala que no era el momento ni el lugar apropiado para hablar al respecto, además de señalar que para Ruíz su pareja era lo más importante y no se merecía ese trato.

Me parece poco adecuado esta situación, porque ella vivía con él, sea como sea, les gustara o no les gustara, ella lo quería mucho, a mí me consta, ella lo trataba bien y él estaba encantado con ella. No tendrían porque haber dado está declaración ante la prensa", aclaró Ana María.