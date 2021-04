"No sé cómo sigo vivo": Rafael Amaya aparece con fuerte mensaje tras dejar 'El Señor de los Cielos'

Ciudad de México.- Hace algunas horas por fin se pudo ver el regreso de Rafael Amaya ante el ojo público luego de dos años alejado de los medios y enfrentarse a varios escándalos como un supuesto nexo con el narco, etapa de adicciones y hace poco, hasta se dijo que sufría delirio de persecución.

Ante esta ola de polémicas, el exprotagonista de la serie El Señor de los Cielos decidió por fin romper el silencio y reapareció en una transmisión en vivo de Instagram al lado de su compadre, Roberto Tapia.

Que si he tocado fondo, sí, sí he tocado, ya más no se puede, ya más pa' abajo no se pudo, la verdad es que no sé cómo estoy vivo, me siento vivo ", dice Amaya al inicio del video.