¡Adiós Imagen TV! Tras 'veto' de Televisa, Kaffie revela en 'Sale el Sol' que regresaría a 'Hoy'

Ciudad de México.- Después de supuestamente ser vetado de Televisa e integrarse a Sale el Sol, el famoso periodista de espectáculos, Álex Kaffie, en pleno programa en vivo reveló que si pudiera sí regresaría a conducir el programa Hoy, ¿a caso va a decirle adiós a Imagen TV?

Cabe recordar que hace un par de años el columnista llamado el 'Villano de los Espectáculos', formó parte del matutino de la televisora San Ángel, pero aseguraron que fue despedido para brindarle su lugar a Pepillo Origel y después fue vetado de la televisora por ordenes de Magda Rodríguez por decir que Andrea Escalona era una "traicionera".

El pasado martes 20 de abril, durante la sección de 'Trapitos Al Sol', Kaffie fue sometido al polígrafo para atraparlo en cualquier mentira que hiciera al aire, algo que aprovechó su 'enemiga', Violeta Isfel, que le cuestionó porque era tan "culebro" con ella.

A partir del minuto cinco.

¡Sometimos al polígrafo a @Kaffievillano! ¿Alguien le cae mal de la producción? ¿Quién es su informante del programa? ¿Extraña el lugar donde trabajaba? Aquí sus confesiones en #TrapitosAlSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Uthttps://t.co/6qJAjpErQh — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) April 20, 2021

Quién tampoco quiso desaprovechar la oportunidad para darle un poco de su propia medicina fue Carlos Arenas, pues le cuestionó si "extraña" trabajar para la competencia y si regresaría con ellos, refiriéndose a Hoy, causando un gran revuelo entre sus compañeros que se mostraron muy interesados ante su respuesta.

Ante este cuestionamiento, Kaffie dijo muy seguro a plena vista que no, que él no los extrañaba y que no iba a regresar, sin embargo, la mujer que leía el polígrafo para saber si mentía dijo que eso era falso, lo que significa que sí extraña al matutino de Televisa y sí regresaría.

Ante esto, el resto del elenco se río a carcajadas por haber sido evidenciado en vivo, señalándole que le iban a tocar Las Golondrinas para despedirlo, a lo que él se lo tomó divertido y dijo que estaba alterado el "aparato".

Fuente: Twitter @saleelsoltv