¿Quisieron asesinarla? Famosa actriz de Televisa habla se su 'atentado' en restaurante

Ciudad de México.- Después de que circulara que trataron de presuntamente asesinar a Ximena Navarrete, famosa exreina de belleza, la querida y guapa actriz de Televisa se pronunció al respecto en Sale el Sol y habló sobre el supuesto atentado que sufrió en un restaurante.

El pasado martes 20 de abril comenzó a correr el rumor de que en un restaurante, a Navarrete le sirvieron un plato en el que había pedazos de vidrio molido con el afán de hacerle mucho daña, inclusive de llegar a quitarle la vida

Ante esto, el matutino de Imagen TV se contactó con la famosa actriz de La Tempestad, cuestionándole si era verdad que alguien puso vidrios en su alimento para tratar de matarla, a lo que ella reaccionó totalmente sorprendida y divertida, asegurando que ni siquiera a salido de su casa desde que comenzó el Covid-19, diciendo que todo era falso o al menos no se trataba de ella.

No, no, para nada, sí soy Ximena Navarrete, pero no, para nada, no he ido a ningún restaurante desde hace un buen rato, estoy muy encerrada, digo, por la pandemia y todo eso, pero no, no, para nada", aclaró con efusividad.