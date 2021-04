¿Con copas de más? Christian Nodal causa POLÉMICA al aparecer en estado inconveniente

Ciudad de México.- El cantante Christian Nodal se encuentra en la cúspide de su carrera y un plus es la fama que ha provocado su relación con la talentosa Belinda.

Esta noche, el sonorense estrenará el video oficial de su canción Botella tras botella junto al cantante Gera Mx, por lo que desde hace algunas semanas las redes han sido abarrotadas de promoción.

Christian Nodal estalla y saca los trapitos a su disquera; es la responsable de no sacar música

Hace unas horas, ambos artistas realizaron un Live por medio del perfil de Instagram de Gera Mx en el que estuvieron hablando acerca del esperado estreno.

Sin embargo, algo que llamó mucho la atención fue que el intérprete de De los besos que te di lucía un poco desarreglado y aparentemente ebrio, por su manera tan "ligera" de hablar y además se encontraba fumando un cigarrillo.

Por tal motivo, fue cuestionado en plena transmisión por algunos seguidores quienes preguntaban si Nodal estaba drogado a lo que él mismo respondió:

jajaja no, yo no me drogo. Tomado, sí. Si tomé", señaló.