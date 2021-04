Cynthia Urías hace enloquecer a todo Televisa al lucir este atuendo en 'Cuéntamelo Ya!'

Ciudad de México.- El pasado miércoles, Cynthia Urías se salió con la suya, pues logró enloquecer todos los foros de Televisa con su increíble y muy inigualable manera de lucir cualquiera de sus atuendos.

La guapa conductora apareció en Cuéntamelo Ya con un colorido traje que atrapó la mirada de la audiencia y usuarios de redes sociales, pues demostró que en cualquier estilo que utilice luce de lo mejor.

A través de su cuenta de Instagram es donde la presentadora realizó una publicación para con una sola fotografía presumir la forma en que complació a todas y cada una de las personas que los acompañan programa tras programa.

Pese que Cyn no agregó descripción alguna a su post, los comentarios de sus seguidores no faltaron, pues no han perdido tiempo y todavía no dejan de mostrarse del todo enamorados.

Fuente: Instagram @cynthiaurias