¡Golpe a Shakira! La cantante podría ir a prisión al perder caso; la acusan de fraude de 350mdp

Ciudad de México.- Después de varios años presentando pruebas y largas audiencias, el Gobierno de España a concluido con el caso de fraude de la famosa cantante colombiana, Shakira, declarándola culpable de presuntamente evadir impuestos y no haber pagado alrededor de 350 millones de pesos, por lo que podría ir hasta tres años a prisión.

Desde el año 2018 se comenzó un juicio en contra de la intérprete de Beautiful Liar, por supuestamente evitar pagar impuestos en España en el año 2011, además de que presuntamente no dio el número real de sus ganancias anuales desde el 2012 hasta el 2014.

Según los informes, la pareja sentimental de Gerard Piqué en la corte alegó y presentó documentos que abalan que en el año en el que la señalan de haber evadido impuestos utilizando paraísos fiscales, realmente ella nunca residió oficialmente en Europa, incluso expresan que no fue hasta el 2015 que se estableció formalmente debido al nacimiento de su segundo hijo.

La agencia tributaria de española declaró que lo defraudado en dichos años da un total de 14.5 millones de euros, que se traducen en más de 350 millones de pesos. Se dice que Shakira ya pagó dicha deuda e insiste en su inocencia.

Pese al pago y sus alegatos, el Gobierno ya dio una sentencia, declarándola culpable del caso, por lo que debería presentarse en las próximas 78 horas ante las autoridades, y en dado caso de no hacerlo se lo podría dar auto de formar prisión, en la cual podría pasar hasta tres años sin derecho a fianza.

Cabe mencionar que hasta el momento la famosa intérprete de Girl Like Me no se ha pronunciado al respecto y no ha dado declaraciones sobre el caso.

