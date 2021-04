Príncipe Harry y Meghan Markle se unen a Selena Gomez; harán concierto juntos

Montecito, California.- Príncipe Harry y Meghan Markle siguen dando de que hablar y abriéndose paso en su camino de una vida independiente de la realeza, lo que cada vez logran en mayor medida, pues recientemente revelaron que se unen a un concierto, junto con Selena Gomez, para el Global Canada Citizen.

Los duques de Sussex lanzaron un comunicado en el que revelan que serán los presidentes de campaña de Global Canada Citizen y compartirán el escenario con la exestrella Disney en el evento denominado 'VaxLive', en el que hacen un llamado a los líderes mundiales para que manden vacunas a todo el mundo.

El concierto, que será presentado por la intérprete de Look At Her Now, será una forma de celebrar la esperanza que significa para todas las familias a nivel mundial la vacuna contra el Covid-19, por lo que se unirán los exmiembros de la Corona con la celebridad para exigir, tanto a Joe Biden y Boris Johnson que "compartan vacunas", principalmente con la India.

Hacemos un llamado a los líderes mundiales para que se aseguren de que las vacunas sean accesibles para todos, de modo que podamos poner fin a la pandemia para todos, en todas partes", dice el comunicado del concierto.

Ante esto, Meghan y Harry también lanzaron un comunicado en el que hablan de la importancia que tendrá el evento virtual, que se realizará a inicios de mayo, contando con la presencia de artistas como Ben Affleck, Chrissy Teigen, David Letterman, Gayle King, Sean Penn, entre otros.

Durante el año pasado, nuestro mundo ha experimentado dolor, pérdida y lucha, juntos. Ahora tenemos que recuperarnos y curarnos, juntos. No podemos dejar a nadie atrás. Todos nos beneficiaremos, todos estaremos más seguros, cuando todos en todas partes tengan el mismo acceso a la vacuna. Debemos buscar una distribución equitativa de vacunas y, en ese sentido, restaurar la fe en nuestra humanidad común. Esta misión no podría ser más crítica o importante", escribió la pareja.

Cabe mencionar que entre los cantante que se presentaran para dar un show están Jennifer Lopez, Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin y HER.

Fuente: Daily Mail