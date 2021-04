¿Se va a TV Azteca? Tras 31 años en Televisa, conductor de 'Hoy' "¡los manda a volar!"

Ciudad de México.- Tal parece que Jorge 'El Burro' Van Rankin se encuentra realmente molesto con Televisa, y después de pasar 30 años dentro de la empresa y ser de las pocas celebridades con exclusividad, pues se dice que habría sido despedido, por lo que el conductor de Hoy decidió que era mejor cortar toda relación y "¡los manda a volar!".

Este martes, un supuesto integrante de 40y 20, serie de comedia en la que es protagonista, altos mandos de la empresa San Ángel le han retirado la exclusividad que él tenía, diciéndole que no podían pagarla más, señalándole que este mes de abril sería el último en la que recibiría ese sueldo.

Aparentemente él fue a pedirles una explicación a los jefes de la empresa, ya que pensó que la amistad que tenían era sólida y no esperaba está clase de "traición" de su parte, sin embargo, no recibió más respuesta que el hecho de que habría cambios en los que le tocó estar y esperaban que la amistad no se terminara y siguiera trabajando con ellos.

Al 'Burro' le quitaron la exclusividad hace unos días; de hecho, le acaban de avisar que este mes de abril será el último que cobre ese dinero y por eso está que se lo lleva el tren, porque no vio venir este duro golpe. Le dijeron que vienen cambios fuertes dentro de la empresa y que él estaba dentro de éstos, pero que ya no podían seguirle pagando su exclusividad; sin embargo, le aclararon que las puertas de la empresa seguían abiertas y que lo invitaban a seguir trabajando juntos", reveló la fuente.

Tras esto, la fuente asegura que el actor ya se encuentra en pláticas con otras cadenas televisivas, incluso con Netflix, para trabajar con ellos, rechazando el regresar a Televisa ni para seguir con las temporadas de la serie 40 y 20, que podría ser cancelada debido a su renuncia.

Que no, porque siempre había sido leal a la empresa y no era justo; que varias veces lo habían buscado de otras televisoras y él jamás quiso ni ir a preguntar porque tenía bien puesta la camiseta de Televisa, y que ahora con la mano en la cintura le dijeran: ‘Gracias por participar’, que no era justo. Acá entre nos, sé que ya está en pláticas con otras empresas", reveló.

Cabe mencionar que el informante de igual forma aseguró que Yordi Rosado, Adrián Uribe y Ariel Miramontes podrían ser los siguientes en enfrentarse a esta situación, destacando que no era todavía un hecho.

Fuente: TV Notas