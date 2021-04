¡Impensable! Omar Chaparro confiesa haber sido víctima de abusos: "Me dolió muchísimo"

Ciudad de México.- El actor mexicano Omar Chaparro se encuentra emocionado por la recién estrenada tercera temporada de Tu Night, y confesó para el programa de YouTube Chisme en vivo, estar agradecido por el éxito.

Pero, a pesar de que disfruta mucho su trabajo, también señaló que hay momentos que no son tan buenos, pues reveló que ha sido víctima de acoso sexual y las "mano largas".

En algún evento, algún show, me han agarrado la pompi, me han agarrado por enfrente, ¡me han mordido!. Una muchacha me mordió, me dejó marcados los dientes en mi pectoral", detalló.