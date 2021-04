¡Tensión en Televisa! Integrante de 'Hoy' destroza a Lola Cortés; así le responde

Ciudad de México.- De nueva cuenta, las tensiones dentro del programa Hoy se elevaron hasta el cielo, a causa del pleito entre Lola Cortés y Laura Bozzo, pues la peruana destrozó con sus comentarios a la exactriz de TV Azteca, a lo que ella no dudo en responderle, señalándole que no debería de estar en el concurso de Televisa.

Laura ingresó a 'Las Estrellas Bailan en Hoy' el pasado viernes 23 de abril, pues Anel Noreña no pudo continuar en la competencia por problemas de salud, por lo que Andrea Rodríguez la contrató como su suplente, además de que ella se postuló desde un principio.

Tras esto, la denominada 'Juez de Hierro' se mostró inconforme y cuando el pasado miércoles 28 de abril se presentó la 'Pareja del Pueblo' en la pista, no dudo en desarmarla con sus comentarios, diciéndole de frente que "no sabe bailar" y que no debería de estar en el concurso.

Bozzo después de la polémica habló frente a las cámaras del matutino de Las Estrellas y dejó en claro que ella no saldría del concurso y que no iba a llorar porque era una "guerrera" y si resistió cuando un presidente la metió a prisión, los ataques de Lola con mayor razón.

Ella dice que el baile no es diversión, sí, para mí es diversión. Yo no tengo nada en contra de la señora, pero desde hace un par de días lo único que hizo fue hablar mal de mi, si ella tenía un problema contra mí debió decirle a la producción que no contraten a Laura y yo le conteste porque me atacó", expresó Laura.

Pocas horas después de que transmitieron el mensaje de la conductora de Laura Sin Censura, la exjuez de La Academia al dar su critica a Emir Pabón por su baile, le respondió con un claro mensaje sobre que su "pueblo sí baila", poniendo de ejemplo al cantante.

Aquí es lo que hablamos de... lo que yo dije, mi pueblo sí baila, sí baila, no los destrozos que vimos en la pista de baile, las vergüenzas que pasan vestidos de rosa, no señores, este es mi pueblo, nosotros bailamos, y nosotros bailamos bien lo que nos pongan, porque nosotros vibramos con la cumbia, con lo que nos pongan, nosotros somos así, no vergüenzas", dijo Lolita, enviando un claro mensaje a Laura.

A partir del minuto ocho da el mensaje a Bozzo.

Fuente: Canal de YouTube del programa Hoy