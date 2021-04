Conductor de 'Hoy' se lleva susto y revela que su casa fue invadida: "Te voy a sacar"

Ciudad de México.- Lambda García, uno de los más queridos conductores de Hoy y talentoso actor de Televisa, confesó en Instagram que se llevó un susto al ver que su casa fue invadida por un inusual intruso, destacando que le dijo que lo iba a "sacar" para que se fuera lejos.

El conductor desde hace un par de días se encuentra vacacionando en Grupo La Villa del Valle, aprovechando que el clima cálido está regresando tras primavera y ahora en Semana Santa.

El inusual intruso se trataba de una gran víbora, la cual no dijo la especie, pero su acompañante aclaró que no se trataba de una venenosa, aunque destacó que sí era "mordelona". El conductor en el video mostró que estaba atrapada en el jacuzzi de la casa que se encuentra habitando en sus vacaciones.

De igual manera en el video se puede ver los múltiples intentos para rescatar al réptil, concluyendo con el momento en el que el animal se enrosca en una escalera, mientras Lambda festeja su libertad.

Una víbora, ¡hay una víbora en mi jacuzzi!, qué padre está, ¿la podré sacar, me morderá? Pobrecita quiere salir... Ven para acá, te voy a sacar, te voy a sacar, no a mi no. ¡Lo logramos! No me vayas a morder, solo le digo a todos que lo logramos", se escuchó a Lamba en todo el video..