Golpe a la Reina Isabel II: Destapan nombre de la royal que 'atacó' al hijo de Meghan y Harry

Reino Unido.- Los 'golpes' hacia la Reina Isabel II parecen no cesar, pues ahora se destaparon el nombre de la royal que supuestamente atacó de una forma "racista" a Archie, el hijo de Meghan Markle y el Príncipe Harry, además de otro detalle que dejó boquiabiertos a miles en Londres.

Hace casi un mes que se estrenó la entrevista de la pareja con Oprah Winfrey, en la que lanzaron comentarios muy fuertes en contra de la familia británica, como que el Príncipe Carlos y el Príncipe William no le hablaban desde que decidió salir y que alguien de la monarquía hizo comentarios "racistas" sobre su primogénito, y aunque se rehusaron a dar el nombre, ahora Lady Colin Campbell.

Campbell, es una experta que desde hace más de 20 años escribe sobre la Corona británica, incluso fue quien reveló la difícil etapa que pasaba Lady Di dentro de la realeza, y ahora empleó su podcast para revelar que supuestamente fue la Princesa Ana en preocuparse por el color de piel de Archie.

Aunque la experta aseguró que la hija de Isabel II sí expresó preocupación por los hijos de los duques de Sussex, aclaró que esta no fue de índole "racista" como aseguraron Winfrey, sino que fue con respecto a la cultura estadounidense que no era igual al de la familia real, que era más conservadora, señalando que causaría "desorden" y no acataría sus normas por dicho motivo, lo que pasaría con sus hijos.

No hubo preocupaciones sobre el color de Meghan. A la princesa Anne le preocupaba, con razón, que si el matrimonio continuaba y había niños habría grandes problemas. No por el color de Meghan, sino por la incapacidad y determinación de ésta de seguir sin poder apreciar las diferencias culturales. A Anne le preocupaba que Meghan realmente no respetará a la institución con la que estaba por casarse y a la familia a la que estaba entrando", expresó Colin.

Tras esto, la experta dijo que la pareja tomó sus palabras y las transformó a un concepto "racista" por el simple hecho de mencionar el termino cultura, cuando nunca estuvo cerca de ser así, señalando que ellos solo estaban "ansiosos" por "detectar un desaire donde sin duda no existe".

Harry decidió que, con el más mínimo indicio de cultura, se refería al color… A ella (Anne) le preocupaban los efectos desastrosos de permitir que alguien con personalidad inteligente, ingresara en la familia, no sólo porque causaría problemas a todos ellos, sino también a cualquier hijo nacido de la unión", aseguró.

Fuente: Quien