"El amor me ganó": Tras maltratos, actriz de Televisa perdona a su nieto y viven juntos

Ciudad de México.- Después de revelar que su nieto la había maltratado y que la corrieron de su casa, ahora la famosa actriz de Televisa, Lucila Mariscal, confesó que la volvió a buscar para pedirle perdón y se lo otorgó, además de que viven juntos de nueva cuenta, pues "el amor" le "ganó".

Hace varios meses que Mariscal se encuentra en el ojo público debido a que su nieto la corrió del hogar que compartían y la tachó de "homofóbica" y "mentirosa", tras lo que ella dijo que él y su novio la maltrataban, negando que fuera de lo que la acusan.

Pero, después del polémico distanciamiento, ahora la actriz dijo a TV Notas que el amor que siente por su nieto superó todo lo malo, por lo que cuando le marcó para pedirle perdón y buscar un acercamiento entre lágrimas, ella no se pudo negar y aceptó arreglar sus diferencias.

Me marcó hace unas semanas para pedirme disculpas y empezó a llorar; eso me dolió muchísimo, pues pese a nuestras diferencias, el amor ganó y, además, con el tiempo aprendí a perdonarlo. Siempre hay que perdonar las faltas y fallas de otros porque también nosotros nos equivocamos", reveló Lucila.

Aunque no quiso revelar los motivos que lo llevaron a él a buscarla, ella confesó que a veces todos los malentendidos son por gente que mal aconseja, por lo que ahora nuevamente viven juntos y se sienten "cómodos" con ello, que se quieren mucho y que ahora él es "otro" y está al pendiente de ella en todo momento.

“Me pidió perdón por todo lo que me dijo e hizo en su momento. Entiendo que muchas veces las personas no actúan mal por sí mismas, sino por la pareja o una amistad que mal aconseja o mal guía, y eso le pasó. Además, sé que no ha tenido una vida fácil y que ha vivido situaciones fuertes, como la muerte de su papá, y por eso lo perdoné. Ya vivimos juntos desde enero, me gusta que esté cerca de mí", aseveró.