Desde 'Hoy', primer actor de Televisa arremete contra Sarita y habla de la heredera de José José

Ciudad de México.- El primer actor de Televisa, César Bono, decidió mostrar su felicidad y entusiasmo al saber que su gran amigo José José había elegido como heredera universal a Anel Noreña, quien fuera la primer esposa del cantante.

En entrevista exclusiva con el programa Hoy, don César comentó que se debería de respetar la última voluntad que dejó el 'Príncipe de la Canción' y reveló que Sarita Sosa trató de evitar que visitara al cantante.

Me prohibió la entrada al hospital y en la casa, echaba andar las camionetas con un control remoto para que me alejara, no les caigo bien", añadió el intérprete del 'Cavernícola'.