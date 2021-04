"Me hizo cosas feas": Frida Sofía rompe el silencio y revela que Enrique Guzmán abusó de ella

Ciudad de México.- Surge otra gran polémica en la familia Guzmán, debido a las fuertes declaraciones que Frida Sofía hizo durante una entrevista para el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa De Primera Mano, relacionadas con su abuelo.

La hija de Alejandra Guzmán declaró abiertamente haber sido abusada sexualmente por su abuelo, el famoso cantante y actor Enrique Guzmán.

"No le hagan caso": En 'Sale el Sol', Enrique Guzmán se burla de la entrevista de Frida Sofía

Según narró, el señor Guzmán "fue un hombre abusivo y muy asqueroso" que, con sus acciones arruinó su infancia pues la tocó sexualmente cuando ella a penas tenía 5 años de edad.

Me pongo a temblar. Me daba miedo, me hizo cosas feas...Me manoseó desde los 5 años", compartió al borde del llanto.